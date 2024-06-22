Усова (Медведева) Евгения Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1892
Муж: Усов Иван Ильич
Рождение ребёнка
14.02.1893
Сын: Усов Федор Иванович
Отец ребёнка: Усов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Усова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Усов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Усов Иван Ильич
Рождение ребёнка
28.02.1915
Дочь: (Усова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Усов Иван Ильич
Рождение ребёнка
?.01.1918
Дочь: (Усова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Усов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно