Усова (Медведева) Евгения Афанасьевна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Медведева) Евгения Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1892

Муж: Усов Иван Ильич

Рождение ребёнка
14.02.1893

Сын: Усов Федор Иванович

Отец ребёнка: Усов Иван Ильич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Усова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Усов Иван Ильич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Усов Василий Иванович

Отец ребёнка: Усов Иван Ильич

Рождение ребёнка
28.02.1915

Дочь: (Усова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Усов Иван Ильич

Рождение ребёнка
?.01.1918

Дочь: (Усова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Усов Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

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