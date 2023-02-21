Семенова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1906 ст.

Сын: Семенов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Семенов Григорий Александрович

Запись о рождении и крещении сделана в имении Карасан Ялтинского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно
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