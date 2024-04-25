Сапрыкин Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкин Владимир Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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