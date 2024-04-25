Сапрыкин Владимир Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно