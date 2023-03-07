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Воронова Анна Кузьминична

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Место рождения

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.03.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1881 ст.

Отец: Воронов Кузьма Филиппович

Мать: Воронова Федосья Дмитриевна

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Ольга? Дмитриевна?

Отец ребёнка: Неизвестно Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Неизвестно Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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