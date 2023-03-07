Воронова Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения07.03.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1881 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Ольга? Дмитриевна?
Отец ребёнка: Неизвестно Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Неизвестно Дмитрий
Смерть
Неизвестно