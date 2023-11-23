Андрей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Михаил Борисов
Мать: Евдокия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1804
Сын: Алексей Андреев
Мать ребёнка: Ефросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Попов Егор Андреевич
Мать ребёнка: Ефросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гавриил Андреев
Мать ребёнка: Ефросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: Ефросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Розова (Попова) Мария Андреева
Мать ребёнка: Ефросинья Григорьева
Смерть
1839