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Андрей Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Михаил Борисов

Мать: Евдокия Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Григорьева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: Ефросинья Григорьева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Попов Егор Андреевич

Мать ребёнка: Ефросинья Григорьева

Рождение ребёнка
1813

Сын: Гавриил Андреев

Мать ребёнка: Ефросинья Григорьева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий Андреев

Мать ребёнка: Ефросинья Григорьева

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Розова (Попова) Мария Андреева

Мать ребёнка: Ефросинья Григорьева

Смерть
1839

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