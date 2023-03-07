Коноплев Максим Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплев Максим Юрьевич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

23.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1986

Отец: Коноплев Юрий Васильевич

Мать: Апарина Татьяна Матвеевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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