Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1941
Сын: Иванов Иван Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Иванов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно