Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Александрович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Александрович

Рождение ребёнка
20.01.1941

Сын: Иванов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Иванов Николай Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Александрович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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