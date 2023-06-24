Тырлов Евгений Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1995
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Тырлов Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Новосельцева Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
13.05.1954
Дочь: Мохнаткина Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Новосельцева Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
15.04.1956
Сын: Тырлов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Новосельцева Екатерина Степановна
Смерть
1995