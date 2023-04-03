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Наумов Пётр

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

12.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1871

Отец: Наумов Макар

Мать: Васса

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Александра Петрова

Мать ребёнка: Наумова Наталия

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Крещение
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Петр Селиверстов Акинин и Ирина Григорьева Акинина
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Наумова) Иульяния

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1905

Сын: Наумов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1914

Сын: Наумов Филипп

Мать ребёнка: Наумова Наталия

Смерть
Неизвестно

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