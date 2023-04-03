Наумов Пётр
Место рождения
Дата рождения12.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1871
Отец: Наумов Макар
Мать: Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Александра Петрова
Мать ребёнка: Наумова Наталия
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Петр Селиверстов Акинин и Ирина Григорьева Акинина
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Наумова) Иульяния
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1905
Сын: Наумов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1914
Сын: Наумов Филипп
Мать ребёнка: Наумова Наталия
Смерть
Неизвестно