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Казан эби

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Место рождения

Ташлы-Елга, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1930 г.р.

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташлы-Елга, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 02.01.1922

Дочь: Рахматуллина Мавлиха

Отец ребёнка: Заляй

Ташлы-Елга, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
После 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заляй

Рождение ребёнка
После 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заляй

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Сабирзянова Зайтуна

Отец ребёнка: Заляй

Смерть
Неизвестно
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