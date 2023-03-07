Казан эби
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 02.01.1922
Дочь: Рахматуллина Мавлиха
Отец ребёнка: Заляй
Рождение ребёнка
После 1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заляй
Рождение ребёнка
После 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заляй
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Сабирзянова Зайтуна
Отец ребёнка: Заляй
Смерть
Неизвестно