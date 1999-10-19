Шевляков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1932
Дата смерти19.10.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1932
Рождение ребёнка
10.07.1970
Дочь: Срдановская Шевлякова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Шевлякова Ряховская Мария Филипповна
Рождение ребёнка
25.03.1976
Дочь: Паринова Шевлякова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Шевлякова Ряховская Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.1999