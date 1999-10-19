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Шевляков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1932

Дата смерти

19.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1932

Отец: не указан

Мать: Шевлякова Хныкина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
10.07.1970

Дочь: Срдановская Шевлякова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Шевлякова Ряховская Мария Филипповна

Рождение ребёнка
25.03.1976

Дочь: Паринова Шевлякова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Шевлякова Ряховская Мария Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевлякова Ряховская Мария Филипповна

Смерть
19.10.1999
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