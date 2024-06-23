Сулеменко Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сулеменко Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сулеменко Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулеменко Григорий Семеныч
Мать ребёнка: Сулеменко Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулеменко Алексей Семеныч
Мать ребёнка: Сулеменко Ганна
Рождение ребёнка
14.11.1937
Мать ребёнка: Сулеменко Ганна
Смерть
1943