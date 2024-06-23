Сулеменко Семен Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сулеменко Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулеменко Петр Семеныч

Мать ребёнка: Сулеменко Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулеменко Антон Семеныч

Мать ребёнка: Сулеменко Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулеменко Григорий Семеныч

Мать ребёнка: Сулеменко Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулеменко Алексей Семеныч

Мать ребёнка: Сулеменко Ганна

Рождение ребёнка
14.11.1937

Сын: Сулеменко Михаил Семеныч

Мать ребёнка: Сулеменко Ганна

Смерть
1943

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