Кузяшев Ахмадулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузяшев Ахмадулла

Место рождения

д.Канчура Куюргазинский район БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Канчура Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузяшева Уммугульсум Шагангареевна

д.Кинзябызово-2, Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кузяшев Урал Ахмадуллович

Мать ребёнка: Кузяшева Уммугульсум Шагангареевна

д.Канчура Куюргазинский район БАССР
Смерть
Неизвестно
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