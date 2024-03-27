Кузяшев Ахмадулла
Место рожденияд.Канчура Куюргазинский район БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузяшева Уммугульсум Шагангареевна
д.Кинзябызово-2, Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кузяшев Урал Ахмадуллович
Мать ребёнка: Кузяшева Уммугульсум Шагангареевна
д.Канчура Куюргазинский район БАССР
Смерть
Неизвестно