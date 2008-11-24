Тихомиров Геннадий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1934
Дата смерти24.11.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров юрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Тихомирова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Тихомирова Любовь Петровна
Смерть
24.11.2008