Тихомиров Геннадий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Геннадий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1934

Дата смерти

24.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров юрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Тихомирова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Тихомирова Любовь Петровна

Смерть
24.11.2008

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