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Девятов Сергей Акимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Девятов Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1822

Жена: Девятова Марфа Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Тимофей Иванав, Николай Матвеев Трифонов, Родион Яковлев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
10.11.1823

Дочь: Екатерина Сергеева

Мать ребёнка: Девятова Марфа Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.11.1824

Сын: Девятов Евграф Сергеев

Мать ребёнка: Девятова Марфа Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1828

Дочь: Петрова (тенетова) Авдотья Сергеева

Мать ребёнка: Девятова Марфа Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница: казенная крестьянка Василиса Александрова Денисова
Рождение ребёнка
06.07.1833

Сын: Девятов Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Девятова Марфа Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1836

Дочь: Ирина Сергеева

Мать ребёнка: Девятова Марфа Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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