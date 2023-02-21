Девятов Сергей Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: Девятов Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1822
Жена: Девятова Марфа Антонова
поручители: Тимофей Иванав, Николай Матвеев Трифонов, Родион Яковлев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
10.11.1823
Дочь: Екатерина Сергеева
Мать ребёнка: Девятова Марфа Антонова
Рождение ребёнка
?.11.1824
Мать ребёнка: Девятова Марфа Антонова
Рождение ребёнка
03.03.1828
Дочь: Петрова (тенетова) Авдотья Сергеева
Мать ребёнка: Девятова Марфа Антонова
воспреемница: казенная крестьянка Василиса Александрова Денисова
Рождение ребёнка
06.07.1833
Мать ребёнка: Девятова Марфа Антонова
Рождение ребёнка
05.05.1836
Дочь: Ирина Сергеева
Мать ребёнка: Девятова Марфа Антонова
Смерть
Неизвестно