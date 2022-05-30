Tsitsko Leonid 18.09.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Tsitsko Leonid

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился 18.09.1938, Гомель, Гомельская область

умер Около 2012

Супруги
Tsitsko (Kreingold) Bliuma21.11.1938 г.р.
Дети
Tsitsko Olya24.01.1962 г.р.
Murinas (Tsitsko) Anya16.05.1968 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
1960

Жена: Tsitsko (Kreingold) Bliuma

Vilnius, Lithuania

Рождение ребёнка
24.01.1962

Дочь: Tsitsko Olya

Мать ребёнка: Tsitsko (Kreingold) Bliuma

Lietuva

Рождение ребёнка
16.05.1968

Дочь: Murinas (Tsitsko) Anya

Мать ребёнка: Tsitsko (Kreingold) Bliuma

Lietuva

Смерть
Около 2012

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