Tsitsko Leonid
Место рождения
Дата рождения18.09.1938
Дата смертиОколо 2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1960
Жена: Tsitsko Bliuma
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
24.01.1962
Дочь: Tsitsko Olya
Мать ребёнка: Tsitsko Bliuma
Lietuva
Рождение ребёнка
16.05.1968
Дочь: Murinas Anya
Мать ребёнка: Tsitsko Bliuma
Lietuva
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 2012