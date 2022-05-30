Tsitsko Leonid
мужской, родился 18.09.1938, Гомель, Гомельская область
умер Около 2012
Супруги
Tsitsko (Kreingold) Bliuma21.11.1938 г.р.
Дети
Tsitsko Olya24.01.1962 г.р.
Murinas (Tsitsko) Anya16.05.1968 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Гомель, Гомельская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1960
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
24.01.1962
Дочь: Tsitsko Olya
Мать ребёнка: Tsitsko (Kreingold) Bliuma
Lietuva
Рождение ребёнка
16.05.1968
Дочь: Murinas (Tsitsko) Anya
Мать ребёнка: Tsitsko (Kreingold) Bliuma
Lietuva
Смерть
Около 2012