Tsitsko Leonid — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tsitsko Leonid

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

18.09.1938

Дата смерти

Около 2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
1960

Жена: Tsitsko Bliuma

Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
24.01.1962

Дочь: Tsitsko Olya

Мать ребёнка: Tsitsko Bliuma

Lietuva
Рождение ребёнка
16.05.1968

Дочь: Murinas Anya

Мать ребёнка: Tsitsko Bliuma

Lietuva
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 2012
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