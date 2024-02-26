Ирина Антонова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Сидоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Семен Сидоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Дочь: Настасья Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Сидоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Федул Семенов (Ич)
Отец ребёнка: Семен Сидоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Семен Сидоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Дочь: Анисья Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Сидоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Василий Семенов (Ич)
Отец ребёнка: Семен Сидоров (Ич)
Смерть
Неизвестно