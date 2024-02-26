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Ирина Антонова (Вна)

Место рождения

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Сидоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Кандратей Семенов (Ич)

Отец ребёнка: Семен Сидоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Дочь: Настасья Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Сидоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Федул Семенов (Ич)

Отец ребёнка: Семен Сидоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Прокофий Семенов (Ич)

Отец ребёнка: Семен Сидоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Дочь: Анисья Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Сидоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Василий Семенов (Ич)

Отец ребёнка: Семен Сидоров (Ич)

Смерть
Неизвестно

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