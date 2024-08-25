Арутюнова (Маградзе) Маргарита Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.?
Дочь: Гамбарян (Арутюнова) Ирина Львовна
Отец ребёнка: Арутюнов Лев Аракелович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1970
Дочь: Арутюнян (Арутюнова) Инга Львовна
Отец ребёнка: Арутюнов Лев Аракелович
Смерть
Неизвестно