Арутюнова (Маградзе) Маргарита Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнова (Маградзе) Маргарита Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маградзе Семен Ермолаевич

Мать: Меглицкая Ада (Олимпиада) Алексеевна

Рождение ребёнка
14.12.?

Дочь: Гамбарян (Арутюнова) Ирина Львовна

Отец ребёнка: Арутюнов Лев Аракелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арутюнов Лев Аракелович

Рождение ребёнка
18.09.1970

Дочь: Арутюнян (Арутюнова) Инга Львовна

Отец ребёнка: Арутюнов Лев Аракелович

Смерть
Неизвестно

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