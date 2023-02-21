Мыкртычян Самвел Шамирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМыкртычян Самвел Шамирович

Мыкртычян Самвел Шамирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1910

Дата смерти

08.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1939

Дочь: Синицына Роза Самвеловна

Мать ребёнка: Мыкртычян Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
06.03.1954

Сын: Мыкртычян Алексей Самвелович

Мать ребёнка: Мыкртычян Наталья Алексеевна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
08.08.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close