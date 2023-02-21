Мыкртычян Самвел Шамирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1910
Дата смерти08.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1939
Дочь: Синицына Роза Самвеловна
Мать ребёнка: Мыкртычян Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
06.03.1954
Сын: Мыкртычян Алексей Самвелович
Мать ребёнка: Мыкртычян Наталья Алексеевна
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
08.08.1983