Патрушев Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Патрушев Василий

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился Неизвестно, Омск, город Омск, Омская область

Отец
Патрушев Петр Афанасьевич1897 г.р.
Мать
Патрушева АлександраНеизвестно г.р.
Дети
Патрушев Владимир Васильевич1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патрушев Петр Афанасьевич

Мать: Патрушева Александра

Омск, город Омск, Омская область

Рождение ребёнка
1956

Сын: Патрушев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Патрушева Лидия

Омск, город Омск, Омская область

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