Гудолина (Романченко) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудолина (Романченко) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Романченко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудолин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Гудолин Федор Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Гудолин Федор Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Гудолин Федор Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Гудолин Федор Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудолин Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Гудолин Федор Устинович

Рождение ребёнка
22.06.1934

Дочь: Шило Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Гудолин Федор Устинович

Покатиловка, Теректинский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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