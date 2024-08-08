Гудолина (Романченко) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Романченко Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудолин Владимир Федорович
Отец ребёнка: Гудолин Федор Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Гудолин Федор Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Гудолин Федор Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Гудолин Федор Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудолин Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Гудолин Федор Устинович
Рождение ребёнка
22.06.1934
Дочь: Шило Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Гудолин Федор Устинович
Покатиловка, Теректинский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно