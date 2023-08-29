Боровков Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864 или 1865
Дата смерти25.11.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864 или 1865
Отец: Боровков Егор Осипович
Восприемник
09.02.1903 ст.
Алексий Родители: кунгурский мещанин Евфимий Георгиев Боровков и законная жена его Павла Стефанова
Рождение ребёнка
16.06.1905 ст.
Мать ребёнка: Боровкова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
25.03.1908 ст.
Дочь: Боровкова Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Боровкова Анна Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1915 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
27.11.1915 ст.