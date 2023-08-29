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Боровков Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864 или 1865

Дата смерти

25.11.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 или 1865

Отец: Боровков Егор Осипович

Мать: Боровкова Анна Григорьевна

Восприемник
09.02.1903 ст.
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Алексий Родители: кунгурский мещанин Евфимий Георгиев Боровков и законная жена его Павла Стефанова
Рождение ребёнка
16.06.1905 ст.

Сын: Боровкова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Боровкова Анна Стефановна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
25.03.1908 ст.

Дочь: Боровкова Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Боровкова Анна Стефановна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Анна Стефановна

Смерть
25.11.1915 ст.
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Причина смерти: от чахотки
Похороны
27.11.1915 ст.
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
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