Илларионов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Илларионова) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплякова (Илларионова) Вера Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова (Илларионова) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Илларионова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илларионов Иван Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Карандаева (Илларионова) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Илларионов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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