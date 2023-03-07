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Зубков Елисей Иванов

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Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Зубков Иван Степанов

Мать: Зубкова Агриппина (Агафья) Семенова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Зубков Венедикт Елисеев

Мать ребёнка: Зубкова Елена Ефремова

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Зубков Тит Елисеев

Мать ребёнка: Зубкова Елена Ефремова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Варвара Елисеева

Мать ребёнка: Зубкова Елена Ефремова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Елена Ефремова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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