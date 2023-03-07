Зубков Елисей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Зубкова Елена Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Зубков Тит Елисеев
Мать ребёнка: Зубкова Елена Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Варвара Елисеева
Мать ребёнка: Зубкова Елена Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Елена Ефремова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782