Митина (Кононова) Лариса Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
Дата смерти02.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
г. Липецк
Смерть
02.01.2003
г. Липецк