Митина (Кононова) Лариса Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Кононова) Лариса Вадимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Дата смерти

02.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
г. Липецк
Смерть
02.01.2003
г. Липецк
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