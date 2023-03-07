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Челноков Иван Макарович

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Место рождения

Аделино

Дата рождения

1833

Дата смерти

01.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Челноков Макар Ларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1858

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Челнокова Варвара Савельевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Челнокова Варвара Савельевна

Рождение ребёнка
27.08.1877

Сын: Челноков Стефан Иванович

Мать ребёнка: Челнокова Варвара Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челнокова Варвара Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1912
Причина смерти: от старости
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