Челноков Иван Макарович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти01.12.1912
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Челноков Макар Ларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1858
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Челнокова Варвара Савельевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Челнокова Варвара Савельевна
Рождение ребёнка
27.08.1877
Мать ребёнка: Челнокова Варвара Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1912
Причина смерти: от старости