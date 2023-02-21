Абросова Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросова Варвара Васильевна

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Место рождения

д. Мартюшевы (Верхнекамский район)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

д. Мартюшевы (Верхнекамский район)
Рождение ребёнка
17.02.1909

Сын: Масленников Фёдор Демидович

Отец ребёнка: Масленников Демид Семёнович

Софьинская, Слободской уезд, Вятская губерния
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