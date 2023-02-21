Абросова Варвара Васильевна
Место рожденияд. Мартюшевы (Верхнекамский район)
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
д. Мартюшевы (Верхнекамский район)
Рождение ребёнка
17.02.1909
Сын: Масленников Фёдор Демидович
Отец ребёнка: Масленников Демид Семёнович
Софьинская, Слободской уезд, Вятская губерния