Цаликова (Тулатова) Солико — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаликова (Тулатова) Солико

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Саса

Мать: Тулатова Гутаз

Рождение ребёнка
1846

Сын: Цаликов Шана

Отец ребёнка: Цаликов Караше Мисостович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Цаликов Айша

Отец ребёнка: Цаликов Караше Мисостович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Цаликов Дзамболат

Отец ребёнка: Цаликов Караше Мисостович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаликов Караше Мисостович

Смерть
Неизвестно
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