Зыкова (Полюшкевич) Анастасия Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Полюшкевич) Анастасия Филлиповна

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Место рождения

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полюшкевич Филипп

Мать: не указана

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Зыкова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Зыков Анатолий Степанович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1949

Сын: Зыков Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Зыков Анатолий Степанович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1956

Сын: Зыков Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Зыков Анатолий Степанович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Анатолий Степанович

Смерть
Неизвестно
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