Зыкова (Полюшкевич) Анастасия Филлиповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полюшкевич Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Зыкова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Зыков Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Зыков Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Зыков Анатолий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно