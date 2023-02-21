Кривоногов Денис Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1990
Рождение ребёнка
26.09.2013
Сын: Кривоногов Матвей Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.2021
Дочь: Кривоногова Кира Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности