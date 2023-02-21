Кривоногов Денис Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногов Денис Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1990

Отец: Кривоногов Юрий Петрович

Мать: Кривоногова Татьяна Адександровна

Рождение ребёнка
26.09.2013

Сын: Кривоногов Матвей Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.2021

Дочь: Кривоногова Кира Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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