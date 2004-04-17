Смирнов Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1953
Дата смерти17.04.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1983
Дочь: Смирнова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1985
Дочь: Смирнова Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.04.2004