Смирнов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1953

Дата смерти

17.04.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1983

Дочь: Смирнова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.1985

Дочь: Смирнова Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.04.2004
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