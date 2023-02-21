(Герасимова) Вера Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Герасимова) Вера Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Герасимов Илия Иванович

Мать: Мария Андреевна

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