Козлина -- Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлина -- Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлин Варфомолей

Рождение ребёнка
22.10.1823

Сын: Козлин Дмитрий Варфаломеевич

Отец ребёнка: Козлин Варфомолей

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1823 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3398]
Рождение ребёнка
23.11.1830

Сын: Козлин Андрей Варфомолеевич

Отец ребёнка: Козлин Варфомолей

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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