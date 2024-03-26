Козлина -- Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлин Варфомолей
Рождение ребёнка
22.10.1823
Сын: Козлин Дмитрий Варфаломеевич
Отец ребёнка: Козлин Варфомолей
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1823 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3398]
Рождение ребёнка
23.11.1830
Сын: Козлин Андрей Варфомолеевич
Отец ребёнка: Козлин Варфомолей
Смерть
Неизвестно