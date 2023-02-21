Томсина Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти06.12.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Семен
Мать: Жена Семена ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томсин Лариса Павловна
Отец ребёнка: Томсин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Томсин Павел
Смерть
06.12.1922
Пельгора старая церковь
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Пельгора