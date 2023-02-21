Томсина Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томсина Дарья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

06.12.1922

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Семен

Мать: Жена Семена ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томсин Лариса Павловна

Отец ребёнка: Томсин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томсин Павел

Смерть
06.12.1922
Пельгора старая церковь
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Пельгора
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