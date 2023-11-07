Новокшанова Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокшанова Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.2002

Сын: Новокшанов Виталий Романович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.2005

Дочь: Новокшанова Анастасия Романовна

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Рождение ребёнка
21.06.2009

Сын: Новокшанов Дмитрий Романович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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