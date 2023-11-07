Новокшанова Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.2002
Сын: Новокшанов Виталий Романович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.2005
Дочь: Новокшанова Анастасия Романовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.2009
Сын: Новокшанов Дмитрий Романович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности