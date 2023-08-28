Кочеткова (Нетукова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1917
Дата смерти28.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1917
Отец: Нетуков Иван Ануфриевич
Мать: Нетукова Феодосия
Рождение ребёнка
28.09.1948
Сын: Кочетков Александр Артемович
Отец ребёнка: Кочетков Артем
Рождение ребёнка
23.08.1953
Сын: Кочетков Владимир Артемович
Отец ребёнка: Кочетков Артем
Рождение ребёнка
28.11.1957
Дочь: Рожкова Нина Артемовна
Отец ребёнка: Кочетков Артем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочетков Артем
Смерть
28.08.1985