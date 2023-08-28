Кочеткова (Нетукова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Нетукова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1917

Дата смерти

28.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1917

Отец: Нетуков Иван Ануфриевич

Мать: Нетукова Феодосия

Рождение ребёнка
28.09.1948

Сын: Кочетков Александр Артемович

Отец ребёнка: Кочетков Артем

Рождение ребёнка
23.08.1953

Сын: Кочетков Владимир Артемович

Отец ребёнка: Кочетков Артем

Рождение ребёнка
28.11.1957

Дочь: Рожкова Нина Артемовна

Отец ребёнка: Кочетков Артем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Артем

Смерть
28.08.1985
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