Колчина (Ибрагимова) Бибижамал Шакировна 22.12.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колчина (Ибрагимова) Бибижамал Шакировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1955

Дата смерти

25.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1955

Отец: Ибрагимов Шакир Шакирович

Мать: Ибрагимова Нурижомал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колчина Алена Владимировна

Отец ребёнка: Колчин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Ренат Владимирович

Отец ребёнка: Колчин Владимир Иванович

Бракосочетание
25.03.2001

Муж: Колчин Владимир Иванович

Смерть
25.03.2001

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