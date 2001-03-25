Колчина (Ибрагимова) Бибижамал Шакировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1955
Дата смерти25.03.2001
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1955
Отец: Ибрагимов Шакир Шакирович
Мать: Ибрагимова Нурижомал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колчина Алена Владимировна
Отец ребёнка: Колчин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчин Ренат Владимирович
Отец ребёнка: Колчин Владимир Иванович
Бракосочетание
25.03.2001
Смерть
25.03.2001