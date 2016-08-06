Ильичёва (Аверьянова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичёва (Аверьянова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 27.06.1928

Дата смерти

06.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.06.1928

Отец: Аверьянов Иван Данилович

Мать: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Татьяна Кропинова/

Рождение ребёнка
05.12.1948

Сын: Ильичёв Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.11.1951

Дочь: Сафонова (Ильичёва) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.05.1954

Дочь: Засова (Ильичёва) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
06.08.2016

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