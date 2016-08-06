Ильичёва (Аверьянова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 27.06.1928
Дата смерти06.08.2016
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.06.1928
Рождение ребёнка
05.12.1948
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.11.1951
Дочь: Сафонова (Ильичёва) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.05.1954
Дочь: Засова (Ильичёва) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.08.2016