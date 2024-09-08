Иванов Павел Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Павел Демьянович

Иванов Павел Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1927

Дата смерти

29.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1927

Отец: Иванов Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Валентин Павлович

Мать ребёнка: (Иванова) Антонина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
01.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иванова) Антонина Ефимовна

Зябки, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
29.03.1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.