Иванов Павел Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1927
Дата смерти29.03.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1927
Отец: Иванов Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Иванова) Антонина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Иванова) Антонина Ефимовна
Зябки, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
29.03.1980