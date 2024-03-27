Большаков Степан Иванович красноармеец Дата рождения __.__.1896 Место рождения Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, д. Васылева Дата и место призыва __.__.1942 Верхне-Тоемский РВК, Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н Последнее место службы 482 сп ( 482 сп ) Военно-пересыльный пункт Ленинградский ВПП Прибыл в часть 25.04.1943 Воинская часть ЭГ 4173 ( 482 сп ) Выбытие из воинской части 26.04.1943 Куда выбыл ПРП 36 зсб Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации Ленинградский ВПП Номер описи ист. информации 530167 Номер дела ист. информации 42761

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