Большаков Степан Иванович
Место рожденияд.Василево, В.Тоемский район, Гавриловский с/с
Дата рождения1896
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Большаков Иван
д.Василево, В.Тоемский район, Гавриловский с/с
Рождение ребёнка
07.12.1924
Дочь: Большакова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Большакова Анастасия Ивановна
?
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Большаков Степан Иванович красноармеец Дата рождения __.__.1896 Место рождения Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, д. Васылева Дата и место призыва __.__.1942 Верхне-Тоемский РВК, Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н Последнее место службы 482 сп ( 482 сп ) Военно-пересыльный пункт Ленинградский ВПП Прибыл в часть 25.04.1943 Воинская часть ЭГ 4173 ( 482 сп ) Выбытие из воинской части 26.04.1943 Куда выбыл ПРП 36 зсб Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации Ленинградский ВПП Номер описи ист. информации 530167 Номер дела ист. информации 42761
Большаков Степан Иванович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1896 Дата и место призыва 29.05.1942 Верхне-Тоемский РВК, Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н Дата выбытия __.01.1943 Причина выб... Показать все
Смерть
?.11.1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область., Мгинский район, у п.Синявино