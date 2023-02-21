(Малышев) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышев) Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1901

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1901

Отец: Малышев Стефан

Мать: Олимпиада

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