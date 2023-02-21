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(Малышев) Феодосия
(Малышев) Феодосия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.10.1901
Пол
Женский
Отец
Малышев Стефан
Мать
Олимпиада
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1901
Отец:
Малышев Стефан
Мать:
Олимпиада
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