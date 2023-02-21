Лаптев Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Соня Евгеньевна
Мать ребёнка: Лаптева-Плумаки Виолетта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Карина Евгеньевна
Мать ребёнка: Лаптева-Плумаки Виолетта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лаптева-Плумаки Виолетта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева-Плумаки Виолетта