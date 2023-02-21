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Лаптев Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1978

Отец: Лаптев Александр Евгеньевич

Мать: Лаптева-Вяткина Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Соня Евгеньевна

Мать ребёнка: Лаптева-Плумаки Виолетта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Карина Евгеньевна

Мать ребёнка: Лаптева-Плумаки Виолетта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Артём Евгеньевич

Мать ребёнка: Лаптева-Плумаки Виолетта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева-Плумаки Виолетта

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