Марфа Михайловна 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морточкин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Морточкина Матрона Степановна

Отец ребёнка: Морточкин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Морточкин Артемий Степанович

Отец ребёнка: Морточкин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Морточкин Семен Степанович

Отец ребёнка: Морточкин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Морточкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Морточкин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Морточкина Елена Степановна

Отец ребёнка: Морточкин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Морточкин Гаврило Степанович

Отец ребёнка: Морточкин Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно

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