Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Морточкина Матрона Степановна
Отец ребёнка: Морточкин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Морточкин Артемий Степанович
Отец ребёнка: Морточкин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Морточкин Семен Степанович
Отец ребёнка: Морточкин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Морточкин Иван Степанович
Отец ребёнка: Морточкин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Морточкина Елена Степановна
Отец ребёнка: Морточкин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Морточкин Гаврило Степанович
Отец ребёнка: Морточкин Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно