Язев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Язев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
07.04.1896
Мать ребёнка: Язева Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Язева Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
09.11.1899
Мать ребёнка: Язева Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
23.10.1901
Дочь: Язева Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Язева Пелагея Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно