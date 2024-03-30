Язев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язев Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Язев Павел Ефимович

Мать: Язева Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
07.04.1896

Сын: Язева Федор Михайлович

Мать ребёнка: Язева Пелагея Александровна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Язев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Язева Пелагея Александровна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.11.1899

Сын: Язев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Язева Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
23.10.1901

Дочь: Язева Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Язева Пелагея Александровна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Язева Пелагея Александровна

Смерть
Неизвестно
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