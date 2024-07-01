Чубаков Спиридон Антонович 28.10.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чубаков Спиридон Антонович

Место рождения

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1893

Отец: Чубаков Антон Ассикритович

Мать: Чубакова (Моткова) Матрона Васильевна

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Спиридон, родился 28 октября, крещен 30 октября 1893 г. Родители: села Красного Яра кр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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