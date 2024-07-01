Чубаков Спиридон Антонович
Место рождения
Дата рождения28.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1893
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Спиридон, родился 28 октября, крещен 30 октября 1893 г. Родители: села Красного Яра кр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно