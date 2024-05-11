Ребовская (Пфеффер) Елена Карловна 30.05.1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребовская (Пфеффер) Елена Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1871 ст.

Отец: Пфеффер Карл Иванович

Мать: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ребовская Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Ребовский Виктор Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ребовская Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Ребовский Виктор Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребовский Виктор Трофимович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ребовская Мария Викторовна

Отец ребёнка: Ребовский Виктор Трофимович

Смерть
Неизвестно

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