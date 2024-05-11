Ребовская (Пфеффер) Елена Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1871 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ребовская Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Ребовский Виктор Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ребовская Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Ребовский Виктор Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ребовская Мария Викторовна
Отец ребёнка: Ребовский Виктор Трофимович
Смерть
Неизвестно