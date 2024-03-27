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Рахметев Хасян

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Нигматов Рахмат

Мать: Сахиб

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1837

Сын: Хасанов Шарафетдин

Мать ребёнка: Зюлейха

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фатыма

Мать ребёнка: Зюлейха

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Хакима

Мать ребёнка: Зюлейха

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюлейха

Смерть
Неизвестно
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