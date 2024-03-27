Рахметев Хасян
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Нигматов Рахмат
Мать: Сахиб
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1837
Сын: Хасанов Шарафетдин
Мать ребёнка: Зюлейха
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1843
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1853
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюлейха
Смерть
Неизвестно