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Стогова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

пк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1973

Дочь: Борисенкова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Стогов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
06.01.1977

Дочь: Стогова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Стогов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
29.03.1986

Дочь: Голубкова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Стогов Анатолий Петрович

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