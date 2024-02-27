Стогова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1973
Дочь: Борисенкова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Стогов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1977
Дочь: Стогова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Стогов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
29.03.1986
Дочь: Голубкова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Стогов Анатолий Петрович