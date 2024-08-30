Кавзолов Григорий Петрович
Место рожденияс. Капустин-Яр Владимирский р-н Сталинградской области
Дата рождения1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна
Бракосочетание
04.01.1954