Кавзолов Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавзолов Григорий Петрович

Место рождения

с. Капустин-Яр Владимирский р-н Сталинградской области

Дата рождения

1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
04.01.1954

Жена: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна

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