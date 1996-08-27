Пасишниченко Анастасия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасишниченко Анастасия Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1996

Отец: Губарьков Юрий Александрович

Мать: Пасишниченко Наталья Алексеевна

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